Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов узнали своих соперников на турнире ATP 500 в Роттердаме.

Первый номер посева россиянин Даниил Медведев на старте турнира проведет матч с одним из победителей квалификации. Карен Хачанов в первом круге встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Андрей Рублев проведет поединок против грузина Николоза Басилашвили.

Отметим, в прошлом году победителем турнира в Роттердаме стал французский теннисист Гаэль Монфис, который в финале одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой.

Ранее Даниил Медведев опустился на пятую строчку рейтинга АТР. Рублев впервые в карьере поднялся в топ-15 рейтинга, а Карен Хачанов сохранил 17-е место.

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