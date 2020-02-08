Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал, что считает «Краснодар», за который он выступал ранее, самой атакующей командой России.

По мнению Смолова, «Краснодар» — самая атакующая команда в чемпионате России, потому что она играет по-европейски. Футболист отметил, что ему больше нравится играть, когда команда контролирует мяч и ищет моменты в атаке. Смолов добавил, что ему становится проще, когда команда создает для него голевые шансы.

«И тут все зависит от моей реализации», — сказал Смолов, слова которого приводит официальный сайт «Сельты».

Напомним, Смолов перешел в «Сельту» 30 января на правах аренды и уже дебютировал за клуб в матче с «Валенсией».

В текущем розыгрыше РПЛ Смолов в 14 встречах забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол нападающий забил в матче с «Зенитом» на Суперкубок России.