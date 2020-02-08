Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук может уйти в другой клуб Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает Sportsnet. По информации источника, 36-летним форвардом интересуются «Эдмонтон Ойлерс», «Калгари Флеймс» и «Бостон Брюинс». Отмечается, что больше всего в игроке заинтересованы бостонцы,которые также рассматривают возможность выменять нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера, Джо Торнтона или Патрика Марло (оба – «Сан-Хосе»).

Отметим, в 31 встрече регулярного чемпионата на счету Ковальчука 20 (8+12) очков.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может остаться в «Монреале» после периода переходов. Канадский клуб хочет сохранить хоккеиста. Об этом сообщил журналист TSN Пьер ЛеБрюн, который сказал, что «Монреаль» будет держаться за российского игрока.