Президент UFC Дана Уайт прояснил ситуацию с титульным боем в тяжелом весе.

По словам Уайта, Стипе Миочич травмирован, и когда он восстановится, будет организован его третий бой с Даниэлем Кормье. Уайт отметил, что если Стипе не согласится на бой, то Кормье завершит карьеру, но глава UFC надеется, что этого не будет. Он добавил, что предлагал Кормье другие варианты, но не может навязывать ему бои с другими бойцами. Уайт рассказал, что если Миочич не защитит титул в 2020 году, то будет организован поединок за чемпионский пояс.

«Я надеюсь, что Стипе восстановится к августу 2020 года», — сказал Уайт, слова которого приводит ESPN.

Ранее менеджер Миочича рассказал, что после того, как Миочич поправится, он надеется, что боец вернется в этом году в поединке, который имеет смысл, и против оппонента, которого он раньше не побеждал.

Напомним, Даниэль Кормье потребовал у Миочича реванш в титульном бое, аргументируя это тем, что сам Кормье Миочичу возможность реванша предоставил.