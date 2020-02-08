Московское «Торпедо» собирается расторгнуть контракт с защитником Романом Шишкиным.

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, московский клуб рассматривает другого игрока на позицию 33-летнего Шишкина. Отмечается, что клуб и футболист пока не договорились о расторжении соглашении.

В данный момент московское «Торпедо» идет на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 51 очко после 25 матчей.

Напомним, с 2017 года 32-летний футболист защищал цвета «Краснодара». Однако в июле стало известно, что Шишкин покинул команду — стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Защитник успел принять участие в 34 матчах в составе «Краснодара», забить один гол и отметиться двумя результативными передачами. Вторую половину прошлого сезона Шишкин играл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды.