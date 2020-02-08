Президент UFC Дана Уайт рассказал, что легендарный баскетболист Коби Брайант был инвестором промоушена.

По словам Уайта, Коби Брайант был другом и инвестором UFC.

«Мы любили его, и мы собираемся завтра отдать дань уважения ему, почтим память его дочери и других погибших», – сказал Уайт, слова которого приводит ESPN.

Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Коби является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).