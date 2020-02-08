Защитник сборной России и СКА Данила Галенюк поделился ожиданиями от матча против сборной Швеции.

По словам Галенюка, шведы — техничная хорошая команда, они хорошо катаются. Защитник считает, главное — не давать Швеции много пространства, плотнее играть с ними до последней минуты, так как они не любят силовую борьбу и толчки.

Галенюк добавил, что по матчу с финнами россияне сделали выводы, проанализировали ошибки. Он отметил, что, в отличие от молодежного хоккея, во взрослом выше мастерство, скорость, где-то нужно быстрее соображать.

«Когда я раньше выходил перед полными трибунами, было волнение. Сейчас уже привык, особо внимания не обращаешь», — сказал Галенюк, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, сборная Россси сыграет с хозяевами Шведских хоккейных играх — со сборной Швеции. В первой игре хозяева прбелили действующих чемпионов чехов (2:1). А сборная Россия уступила команде Финляндии со счетом 1:3.