Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на встречу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема с 11-летним казахстанским ребенком Али Турганбековым, родившимся без ног.

Мальчик из Казахстана посетил четвертьфинальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад», проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 6 февраля.

После игры Бензема подарил Али свою футболку, а на следующий день французский форвард сыграл с мальчиком в футбол.

Хабиб опубликовал видео с Бензема и ребенком в своем Instagram и написал: «Спасибо тебе большое, Карим Бензема. Ты настоящий человек».

Напомним, в матче четвертьфинала Кубка Испании мадридский «Реал» дома потерпел поражение от «Реала Сосьедад» со счетом 3:4.

Отметим, поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона пройдет на турнире UFC 249. Бой состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.