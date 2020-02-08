На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Сеуле (Южная Корея) состоится произвольная программа спортивных пар. Она начнется в 11:15 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Напомним, первое место в короткой программе среди спортивных пар пока занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Канадская пара набрала 76,36 баллов. На втором месте китайская пара Чэн Пэн/Ян Цзинь (75, 96), на третьем — еще один китайский дуэе Вэньцзинь Суй/Цун Хань (73,17).

В соревнованиях примут участие одиннадцать спортивных пар, в числе которых Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо, представляющие Канаду.