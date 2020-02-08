Итальянский нападающий «Торино» и сборной Симоне Дзадза может стать футболистом московского

Об этом сообщает Betting Insider. По информации источника, в стане железнодорожников предметно обсуждают переход итальянского форварда, но не все в московском клубе уверены в правильности такой кандидатуры, некоторые из членов руководства не видят в Дзадзе лучший вариант приобретения в атаку.

Отмечается, что основными причинами называются мотивированность и адаптивность нападающего за пределами Италии.

В нынешнем сезоне Дзадза провел 13 встреч в итальянской Серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщилось, что Симоне Дзадза может стать футболистом московского «Динамо» или петербургского «Зенита».

Отметим, Дзазда перешел в «Торино» в 2019 году, в прошлом сезоне он играл за клуб на правах аренды. Ранее он выступал за ряд итальянских клубов: «Аталанту», «Сампдорию», из которой несколько раз был отдан в аренду, «Сассуоло» и «Ювентус». Также он играл в Англии за «Вест Хэм» и в Испании за «Валенсию».