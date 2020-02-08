В Южной Корее продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию, в рамках которого первое место среди девушек одержала японка Рика Кихира.

Японская фигуристка набрала 151,16 баллов в произвольной программе, в сумме у нее 232,34 очка. На втором месте по итогам двух прокатов — кореянка Ю Ен, у которой 149,68 баллов в произвольной программе и 223,23 — в сумме. Представительница США Бреди Теннелл заняла третью строчку с 147,04 очками в произволке и 222,97 баллами в сумме.

Отметим, выигравшая турнир Кихира в произвольной программе исполнила один тройной аксель из двух заявленных. Кроме того, она допустила бабочку на сольном тройном акселе, зато чисто прыгнула каскад тройной аксель–двойной тулуп.

Напомним, в короткой программе американка Тенеелл шла на второй строчке, а кореянка Ен была третьей.