Российская фигуристка Дарья Усачева поделилась мнением о своем выступлении на юниорском чемпионате России, на котором она заняла третье место, а также рассказала о знакомстве с известными фигуристами на финале Гран-при.

По словам Усачевой, она в целом откаталась чисто, но два последних элемента выполнила не на максимальную оценку. Фигуристка отметила, она рада, что отобралась на юниорский чемпионат мира. Усачева рассказала, что сейчас она учит тройной аксель, который получается уже намного лучше.

Усаечва также рассказала, что на Гран-при ей удалось познакомиться со всеми фигуристками из российской сборной.

«Познакомилась с Юдзуру Ханю и Нэтаном Ченом, сфотографировалась с ними на банкете», — сказала Усачева, слова которой приводит Sport24.

Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева одержала победу на юниорском первенстве России в Саранске. Обладательницей бронзовой медали стала Дарья Усачева, также тренирующаяся у Тутберидзе.