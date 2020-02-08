Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать поединок между бойцом UFC Дмитрием Смоляковым и Александром Емельяненко.

По словам Гаджиева, он видел слова Смолякова про Емельяненко, и ему кажется, Смоляков ушел немного не в ту степь. Он отметил, что может понять это, так как Александр на ровном месте оскорбил Дмитрия, и ответ себя не заставил долго ждать. Гаджиев добавил, что готов организовать бой, если оба спортсмена этого захотят, но пока к нему никто не обращался.

«Но надо понимать, кто в какой форме, в каком состоянии Смоляков и может ли он конкурировать с Емельяненко, чтобы действительно заставить ответить за свои слова. Ну и готов ли сейчас Саша принимать поединки. Из того, что я вижу сейчас — он пока на боях не сконцентрирован», — сказал Гаджиев, слова которого приводит Sport24.

Ранее Александр Емельяненко и Дмитрий Смоляков обменялись оскорблениями в социальных сетях, а Смоляков предложил оппоненту выехать в лес и сразиться на ножах или пистолетах.