Российская фигуристка Алина Загитова провела выступление в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.

17-летняя олимпийская чемпионка представила два показательных номера. В первом номере Загитова выступила в платье, которое она использовала в короткой программе нынешнего сезона, однако номер был не таким, как обычно: Загитова откатала выступление не под песню Me Voy, а под Hallelujah. Приостановившая карьеру россиянка чисто исполнила тройной лутц, но затем сделала бабочку и упала с тройного флипа.

На втором выступлении Загитова каталась в платье из короткой программы прошлого сезона «Призрак оперы» под песню Glitter and gold. Этот прокат она откатала без ошибок.

Напомним, Загитова объявила о своем решение взять паузу 13 декабря. В эфире программы «Время» она сообщила, что пропустит чемпионат России, а также не будет претендовать на попадание в состав команды на чемпионаты Европы и мира.