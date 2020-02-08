Российское антидопинговое агентство в январе 2020 года провело 748 тестирований и взяло у спортсменов 888 допинг-проб.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, для проверки пробы отбирали как сотрудники РУСАДА, так и другие организации на основании подписанных контрактов. Отмечается, что всего в нынешнем году российское антидопинговое агентство собирается взять 13 тысяч допинг-проб.

Также сообщается, что за прошлый год российское антидопинговое агентство сделало 9 743 допинг-тестов, взяв у спортсменов более 11 тысяч допинг-проб, перевыполнив обязательства.

Напомним, WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Санкции еще не вступили в силу, так как российская сторона подала апелляцию.