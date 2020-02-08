Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о своем будущем и сравнила себя с трио Тутберидзе.

По словам Валиевой, соревноваться со взрослыми ей пока не хочется, потому что все должно быть в свое время. Фигуристка отметила, если по правилам во взрослые соревнования переходят с 15 лет, значит, так и нужно. Она добавила, что обиды никакой нет, от этого все равно ничего не изменится.

Валиева подчеркнула, что ее оценки нельзя сравнивать с результатами Трусовой, Косторной и Щербаковой, потому что взрослые и юниорские программы отличаются. Кроме того, у них есть еще один элемент – спираль, а судят везде по-разному.

«У взрослых больше давления, но и у юниоров оно тоже присутствует», – сказала Валиева, слова которой приводит Sport24.

Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева одержала победу на юниорском первенстве России в Саранске. Валиева набрала 238,17 балла, исполнив два четверных тулупа в произвольной программе.