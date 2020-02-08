Тренерский штаб московского «Спартака» назвал состав команды на матч Кубка «Матч Премьер» против сербского «Партизана».

В основном составе сыграют Артем Ребров, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Самюэль Жиго, Николай Рассказов, Гус Тиль, Алекс Крал, Роман Зобнин, Лукас Айртон, Резиуан Мирзов и Эсекьель Понсе.

Запасные: Александр Максименко, Лоренцо Мельгарехо, Павел Маслов, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Дмитрий Маркитесов, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Александр Соболев и Максим Глушенков.

Напомним, в первом туре товарищеского турнира в Катаре команда Доменико Тедеско одержала победу над «Ростовом» со счетом 2:1. Во втором туре красно-белые сыграли вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1, уступив красно-зеленым в серии пенальти (2:4).