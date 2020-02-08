Российский полузащитник Дмитрий Тарасов стал футболистом казанского «Рубина».

Об этом сообщает журналист Сергей Егоров. По его информации, Дмитрий Тарасов подписал контракт с командой из Казани до конца текущего сезона.

Отметим, бывший полузащитник московского «Локомотива» провел с «Рубином» два сбора в Турции.

Напомним, с июня 2019 года, когда закончилось действие контракта с «Локомотивом», Тарасов находится без клуба. Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо». Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что рассматривает кандидатуру Тарасова, чтобы команда обрела баланс в полузащите.

На первом тренировочном сборе «Рубина» Тарасов отметился забитым голом в контрольном матче со словацким «Слованом».