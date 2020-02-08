Главный тренер сербского «Партизана» Саво Милошевич поделился мнением о том, почему русские игроки не хотят играть в европейских клубах.

По словам Милошевича, главная проблема, почему русские футболисты не едут играть в Европу — в деньгах. Он отметил, что в РПЛ их много, в Европе столько не предложат. Милошевич считает, что россиянам удобно оставаться дома, но в то время, когда играл серб, за границей было много русских.

Милошевич добавил, что Федор Смолов — один из лучших в России, а «Сельта» — хороший клуб для него, потому что она всегда старается играть в качественный футбол.

«Да, сейчас клуб в сложной ситуации и может вылететь в Сегунду, но в любом случае это хороший вариант, чтобы поиграть несколько лет и перебраться в команду помасштабнее», — сказал Милошевич, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в 2008 году Милошевич выступал в составе казанского «Рубина».