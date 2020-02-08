Падение вертолета Коби Брайанта могло состояться по причине того, что пилот Ара Зобаян потерял контроль над ситуацией из-за попадания в облака.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, в ходе осмотров обломков вертолета не выявлено признаков отказа двигателя. Отмечается, что проводящая расследование катастрофы комиссия пришла к выводу, что Зобаян был близок к тому, чтобы выйти из облаков: незадолго до крушения он сказал авиадиспетчеру, что поднимается на высоту 1219 метров. Зобаян поднялся на высоту 701 метр и оказался всего в 30 метрах от верха облаков, как позже выяснилось, исходя из снимков камеры.

Предположительно, вертолет в случае продолжения подъема должен был выйти из облаков через 12 секунд.

Напомним, Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе со своей 13-летней дочерью Джинной и еще семью людьми.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл в составе этой команды с 1996 по 2016 год. Всего баскетболист провел 1346 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации.

Коби является пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и двукратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр в составе сборной США (2008, 2012).