Российская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинальном матче квалификации SPb Ladies Trophy одержала победу в двух сетах над итальянкой Мартиной Ди Джузеппе.

Счет по сетам — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась один час и три минуты.

В финале квалификационного этапа Потапова встретится с представительницей Франции Полин Пармантье, которая одержала победу над испанкой Кристиной Буча в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:4. Матч длился два часа и семь минут.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира SPb Ladies Trophy, который стартует в Санкт-Петербурге 10 февраля. Также в основной сетке сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, идущая на пятой позиции в рейтинге. «Уайлд-кард» категории Top20 получат представительница Великобритании Йоханна Конта (14) и россиянка Светлана Кузнецова (49).