Греческий защитник немецкого «Гамбурга» Кириакос Пападопулос может стать футболистом одного из клубов российской премьер-лиги.

Об этом сообщает Hamburger Morgenpost. По информации источника, греком интересуются казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Отмечается, что 27-летний игрок вел переговоры с немецким «Кельном» и турецким «Трабзонспором».

Ранее сообщалось, что защитник также получил предложение от московского «Динамо».

Отметим, в нынешнем сезоне греческий защитник провел три матча и не отметился результативными действиями на поле. Его контракт истекает летом 2020 года.

Ранее стало известно, что российский полузащитник Дмитрий Тарасов стал футболистом казанского «Рубина». Бывший полузащитник московского «Локомотива» провел с «Рубином» два сбора в Турции.