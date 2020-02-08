На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Сеуле (Южная Корея) завершилась произвольная программа спортивных пар.

Первое место заняла китайская пара Вэньцзинь Суй – Цун Хань, которая набрала 144,34 баллов в произвольной программе, в сумме у нее 217,51 очка. На втором месте по итогам двух прокатов — соотечественники победителей, Чэн Пэн и Ян Цзинь , у которых 137,33 баллов в произвольной программе и 213,29 — в сумме. Представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро заняли третью строчку с 125,44 очками в произволке (заняв там четвертое место) и 201,80 баллами в сумме.

Напомним, первое место в короткой программе среди спортивных пар заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Канадская пара набрала 76,36 баллов. На втором месте китайская пара Чэн Пэн/Ян Цзинь (75, 96), на третьем — еще один китайский дуэе Вэньцзинь Суй/Цун Хань (73,17).