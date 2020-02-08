В заключительный день первенства России по фигурному катанию, которое проходит в Саранске, завершился произвольный танец.

Победу одержали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, который набрали 110,85 баллов в произвольном танце и 182,09 очка в сумме. На втором месте по итогам двух прокатов — Арина Ушакова и Максим Некрасов , у которых 110,35 баллов в произвольной программе и 181,72 — в сумме. Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли третью строчку с 110,06 очками в произволке и 180,97 баллами в сумме.

Ранее стало известно, что россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов одержали победу в ритм-танце на первенстве России среди юниоров. Ушакова и Некрасов получили от судей за свой прокат 71,37 балла. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный с результатом 71,24 балла, на третьей строчке оказались Диана Дэвис и Глеб Смолкин (70,91).