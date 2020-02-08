Петербургский «Зенит» будет обязан выкупить у «Порту» венесуэльского защитника Йордана Осорио, если футболист проведет пять матчей в российской премьер-лиге.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, если сине-бело-голубые не выкупят Осорио, то будут обладать только приоритетным правом на трансфер.

Ранее сообщалось, что Осорио станет полноценным футболистом «Зенита», если проведет пять игр во всех турнирах.

Отметим, в данный момент 25-летний венесуэльский защитник провел только два матча в РПЛ в составе петербуржцев, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Йордан Осорио стал игроком «Зенита» 31 августа, перейдя в команду Сергея Семака на правах аренды до конца нынешнего сезона.