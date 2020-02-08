В матче третьего тура Кубка «Матч Премьер», проходящего в Катаре, московский «Спартак» одержал победу над сербским «Партизаном» со счетом 3:2.

В составе белградского клуба по мячу забили Страхинья Павлович на 17-й минуте и Сейдуба Сума на 34-й минуте.

У красно-белых отличились Роман Зобнин на 7-й минуте, Александр Соболев на 48-й минуте и Эсекьель Понсе на 70-й минуте встречи.

Отметим, на 42-й минуте сербы остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Бибрас Натхо.

После трех встреч «Спартак» набрал семь очков и стал недосягаемым для «Ростова» и «Локомотива». Таким образом, красно-белые во второй раз в истории выиграли Кубок «Матч Премьер». Ранее «Спартак» обыграл «Ростов» и в серии пенальти уступил «Локомотиву».