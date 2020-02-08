В Фалуне (Швеция) на этапе Кубка мира началась спринтерская гонка классическим стилем. Сначала на старт четвертьфинальных забегов вышли женщины, затем в борьбу вступят мужчины.

В квалификации принимали три представительницы сборной России: Наталья Непряева, Наталья Матвеева и Ольга Кучерук. Непряева и Кучерук пробились в четвертьфинал, Матвеева не попала в топ-30 и завершила выступление.

У мужчин на стадии четвертьфинала выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Андрей Краснов.

Напомним, лидером спринтерского зачета Кубка мира идёт норвежец Йоханнес Клэбо, однако он пропускает соревнования в Фалуне из-за перелома пальца.