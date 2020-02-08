На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершилась квалификация классического спринта. От России в стадию четвертьфиналов пробились пять спортсменов: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Андрей Краснов.

Александр Терентьев и Сергей Ардашев не смогли попасть в топ-30 по итогам квалификации и завершили выступление. Спортсмены уже распределились по забегам: Ретивых будет выступать в первом, Большунов — в третьем, Собакарев — в четвертом, Устюгов и Краснов — в последнем, пятом. Второй забег будет проходить без российских спортсменов.

У женщин квалификацию бежали лишь три россиянки: Наталья Непряева, Наталья Матвеева и Ольга Кучерук. Непряева и Кучерук пробились в четвертьфинал, Матвеева — нет.

Решающая стадия соревнований стартует в 16:15 мск.