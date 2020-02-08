Российская биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей спринтерской гонки на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 километров за 22 минуты 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала представительница Германии Франциска Хильдебранд, отставшая почти на 10 секунд. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Виктория Сливко. Она тоже чисто отработала на рубежах, но уступила ходом около 22 секунд.

Екатерина Глазырина остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с одним промахом на стрельбе из положения стоя. Анна Никулина стала пятой, Анастасия Поршнева — 17-й, Полина Шевнина — 34-й.

Напомним, Глазырина возглавляет общий зачет Кубка IBU, Поршнева идет второй.