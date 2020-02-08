Продюсер ледового шоу Art on Ice Оливер Хенер рассказал о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Швейцарии.

«Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой, а позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхенчхане перед своим олимпийским прокатом», — сказал Хенер, слова которого приводит RT.

По мнению Хенера, волнение перед выступлением — это нормально, так как спортсменке надо привыкать к формату шоу, количеству зрителей и непривычному катку. Такой фактор, как низкое ограждение катка, может стать для фигуриста сбивающим фактором, уверен продюсер.

Напомним, Загитова допустила падение во время исполнения номера в Цюрихе, однако публика очень тепло приняла спортсменку.