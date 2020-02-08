Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который стартует в Антхольце 13 февраля.

По его мнению, три медали — это не очень высокий барьер для российской команды. Многое будет зависеть от того, как пройдет подготовительный сбор, отметил Барнашов.

«У нас есть хорошая четверка в мужской эстафете. Если Логинов будет в порядке, то он станет конкурентоспособным для мировых лидеров. Есть биатлонисты из Норвегии и Франции, соперничество с ними будет тяжелым, хотя Саше это вполне по силам», — сказал Барнашов, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист также выделил Матвея Елисеева, который может хорошо выступить в коротких гонках. У женщин шансы на попадание в медали имеет Светлана Миронова, считает тренер.