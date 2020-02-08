Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов попал в заявку на матч с «Севильей» в 23-м туре чемпионата Испании.

Встреча состоится в воскресенье, 9 февраля, на стадионе в Виго, арбитр даст стартовый свисток в 20:30 по московскому времени.

Напомним, Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды, он перешел из московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Согласна условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить россиянина по окончании нынешнего сезона.

Смолов уже успел дебютировать за «Сельту», он вышел на поле в матче с «Валенсией» и отыграл 13 минут. Главный тренер команды Оскар Гарсия остался доволен действиями футболиста в отведенное ему игровое время.