Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, выступающий за «Уфу» на правах аренды, рассказал о восстановлении после травмы.

«После травмы нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита». До последнего дня решалось, останусь работать с тренером или поеду вместе с командой. Восстановление достигло этапа, когда мне нужно уже тренироваться на поле», — сказал Круговой, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Игрок пояснил, что отправился с командой в Испанию, так как в Петербурге из-за погодных условия сложно проводить тренировки.

Футболист посетовал на то, что попал в череду травм: сначала повредил пятую плюсневую кость, затем пах и бедро. «Очень благодарен «Зениту», что клуб полностью контролирует процесс реабилитации», — сказал Курговой.