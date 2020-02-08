Президент Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Дидье Гайаге ушел в отставку из-за скандалов, связанных с обвинением бывших тренеров в сексуальном домогательстве несовершеннолетних спортсменов.

Об этом сообщает France 24. На прошлой неделе тренер Жиль Бейер признал, что вступал в интимные отношения в бывшей фигуристкой. Она обвинила его в сексуальном насилии, которое имело место в начале 1900-х годов. На тот момент фигуристка ещё не достигла совершеннолетия.

Об аналогичных преступлениях со стороны наставников сообщили ещё три фигуристки. Министр спорта Франции Роксана Марасиняну уже просила Гайаге подать в отставку, однако специалист не захотел добровольно покидать свой пост.