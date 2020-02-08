На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершилась стадия четвертьфиналов. В полуфинал пробилась одна россиянка — Наталья Непряева, она стала лучшей в своем забеге.

Ольга Кучерук заняла последнее место в своей шестерке и выбыла из соревнований.

У мужчин в следующую стадию пробились Александр Большунов и Андрей Краснов, выигравшие свои четвертьфиналы. Глеб Ретивых занял четвертое место в забеге и закончил борьбу. Сергей Устюгов и Андрей Собакарев также не смогли пробиться в полуфинал.

Напомним, лидером спринтерского зачета Кубка мира идет норвежец Йоханнес Клэбо, он пропускает соревнования в Швеции из-за перелома пальца на руке. Ретивых перед стартом этапа располагался на третьей строчке спринтерского зачета.