Биатлонист Антон Бабиков, выступающий за Республику Башкортостан, одержал третью подряд победу на Кубке России. Сегодня, 8 февраля, спортсмен выиграл суперспринт на восьмом этапе в Кирово-Чепецке.

Бабиков преодолел дистанцию 5 километров за 16 минут 35,1 секунду, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место занял представитель Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Попов, допустивший два неточных выстрела. Замкнул тройку лидеров еще один спортсмен из ЯНАО Дмитрий Абашев, проигравший 24,5 секунды при чистой стрельбе.

Ранее Бабиков выиграл две подряд гонки в Кирово-Чепецке: сначала он стал лучшим в спринте, затем — в суперпасьюте. Спортсмен начинал сезон на Кубке мира, однако потом был исключен из команды и отправлен на внутренние старты.