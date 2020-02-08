Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал победу Ульяны Кайшевой в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).

«Конечно, это результат хороший, но мы должны понимать, что все спортсмены готовятся к чемпионату мира. На Кубке IBU не такая высокая конкуренция», — заявил Чепиков, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что задача СБР — это достижение результата на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Чепиков не смог ответить на вопрос, есть ли у Кайшевой шанс на попадание в сборную России для участия на первенстве планеты в Антхольце.

«Решение будет принято уже по окончании этапа», — сказал Чепиков.

Напомним, чемпионат мира по биатлону будет проходить в Антхольце (Италия) в период с 13 по 23 февраля. Лидером общего зачета Кубка IBU идет россиянка Екатерина Глазырина.