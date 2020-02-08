В Саранске на юниорском первенстве России по фигурному катанию завершилась произвольная программа спортивных пар. Обладателями золотых медалей стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Спортсмены набрали 207,47 баллов по сумме двух прокатов. На второй строчке расположились Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, их результат составил 202,20. Замкнули тройку лидеров Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, получившие от судей 194,45.

Диана Мухаметзянова и Илья Миронов стали четвертыми, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин — пятые.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании команды на юниорский чемпионат мира, который состоится в марте в Таллине (Эстония). В женском одиночном катании победила Камила Валиева, у юношей лучшим стал Даниил Самсонов. В танцах на льду золотые медали завоевали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.