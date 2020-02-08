На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершился женский классический спринт. Победу одержала представительница Швеции Линн Сван.

Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, третье — шведка Йонна Сундлинг, их рассудил фотофиниш. Также в финале выступили Анамария Лампич, Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен и Софи Колдуэлл.

Напомним, Непряева стала единственной представительницей России в финальном забеге. В четвертьфинале также выступала Ольга Кучерук, однако она стала шестой и выбыла из борьбы. Ещё одна россиянка Наталья Матвеева не смогла преодолеть стадию квалификации.

В мужском финале Россию представит только Александр Большунов.