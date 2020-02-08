На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершился женский классический спринт. Победу одержала представительница Швеции Линн Сван.
Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, третье — шведка Йонна Сундлинг, их рассудил фотофиниш. Также в финале выступили Анамария Лампич, Майкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен и Софи Колдуэлл.
Напомним, Непряева стала единственной представительницей России в финальном забеге. В четвертьфинале также выступала Ольга Кучерук, однако она стала шестой и выбыла из борьбы. Ещё одна россиянка Наталья Матвеева не смогла преодолеть стадию квалификации.
В мужском финале Россию представит только Александр Большунов.
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