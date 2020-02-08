На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершился мужской спринт классическим стилем. Победу одержал представитель Норвегии Пол Голберг.

На второй строчке расположился еще один норвежец Эрик Вальнес. Замкнул тройку лидеров россиянин Александр Большунов, уступивший победителю 0,92 секунды.

Также в финале приняли участие норвежец Ховард Солос Таугбёл, итальянец Федерико Пеллегрино и швед Теодор Петерсон.

Напомним, Большунов стал единственным представителем России в финальном забеге. Стадию квалификации прошли еще четверо россиян: Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Андрей Краснов, однако никто из не добрался до розыгрыша медалей. Ретивых, Собакарев и Устюгов выбыли из борьбы в четвертьфинале, Краснов завершил гонку на стадии 1/2 финала.

Ранее россиянка Наталья Непряева заняла второе место, проиграв победительнице Линн Сван 0,08 секунды.