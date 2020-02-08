Сборная России по хоккею начала матч со Швецией в рамках Евротура. Игра проходит в Стокгольме на стадионе «Эрикссон Глоб-Арена», команды вышли на лёд в 18:15 по московскому времени.

Для подопечных Алексея Кудашова эта игра станет второй в рамках турнира. В стартовой встрече сборная России потерпела разгромное поражение от Финляндии, пропустив три шайбы за семь минут. Шведы в первом туре играли с Чехией и одержали победу со счетом 2:1.

Напомним, что Шведские хоккейные игры являются одним из четырех турниров Евротура. В воскресенье, 9 февраля, сборная России проведет матч против чехов.

Перед стартом турнира главный тренер Алексей Кудашов заявил, что перед командой поставлена цель победить на Шведских играх.