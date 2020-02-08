Сборная России по хоккею встретится с командой Швеции в рамках Шведских игр, которые являются одним из этапов Евротура. Игра состоится сегодня, 8 февраля, и начнется в 18:15 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.



Подопечные Алексея Кудашова начали выступление на турнире с поражения. В стартовом поединке россияне проиграли Финляндии со счетом 0:3, пропустив все три шайбы в первые семь минут встречи. Шведы, напротив, свой первый матч выиграли: они одолели сборную Чехии со счетом 1:2.

Перед стартом Шведских игр Кудашов заявил, что цель, поставленная перед сборной России, — победа на турнире. После поражения от финнов тренерский штаб внес изменения в сочетания звеньев.