Сборная России во второй раз вышла вперед в матче против Румынии в отборочном туре Кубка Федерации. Россиянка Екатерина Александрова в трех сетах обыграла Ану Богдан со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 26 минут. За это время Александрова десять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. Её соперница записала на свой счет четыре эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

Россиянкам предстоит сыграть еще два матча в рамках квалификации. Вероника Кудерметова сейчас играет с Жаклин Кристиан, которая заменила Елену-Габриэлу Русе. Затем Анна Блинкова и Анна Калинская проведут матч парного разряда с дуэтом Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.

Победитель выступит в финальной стадии Кубка Федерации в апреле.