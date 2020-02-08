Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев признался, что не рассчитывает на медали сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

«Учитывая специфику биатлона, его непредсказуемость, на чемпионате мира может произойти все что угодно, а у нас команда как раз выступает не благодаря, а вопреки», — отметил Васильев, слова которого приводит ТАСС.

Он напомнил, что на прошлом чемпионате мира россияне тоже не входили в число фаворитов, но некоторые факторы помогли завоевать три награды. В частности, вспомогательным фактором стала плохая готовность Мартен Фуркада. Однако Васильев отметил, что нельзя постоянно рассчитывать на помощь со стороны, необходимо самим быть конкурентоспособными.

«Сейчас же, если этой помощи не будет, рассчитывать не на что. По своей натуре я оптимист, но я не очень жду медалей, поскольку оснований для этого нет», — сказал Васильев. Он добавил, что попадание в шестерку лучших уже не будет провальным результатом.