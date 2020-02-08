Российская фигуристка Александра Трусова не попадает в заключительную, сильнейшую разминку на чемпионате мира в Монреале (Канада).

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристок, который возглавила японка Рика Кихира. Она одержала победу на чемпионате четырех континентов.

На втором месте идет Алина Загитова, на третьем — японка Сатоко Мияхара. Четвертую строчку занимает американка Брейди Теннелл, пятую — россиянка Евгения Медведева. Шестая позиция у еще одной японки Каори Сакомото, седьмая — у Алены Косторной, восьмая — у Вакабы Хигучи. Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева замыкают первую десятку, Трусова — одиннадцатая.

Рейтинг составлен с учетом результатов, показанных фигуристками на международных стартах трех предыдущих сезонах. Он будет влиять на то, в какую разминку спортсменки попадут на чемпионате мира.

Так как Загитова, Медведева и Сакамото не выступят в Монреале, заключительную разминку представят Кихира, Теннелл, Мияхара, Косторная, Щербакова и Хигучи. Трусова будет распределена в предпоследнюю группу участниц.

Напомним, на чемпионате Европы она заняла третье место. Победу одержала Косторная, Щербакова стала второй.