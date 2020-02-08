В Стокгольме на стадионе «Эрикссон Глоб-Арена» завершился первый период хоккейного матча между сборными Швеции и России в рамках Евротура. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев площадки.

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Автором единственной шайбы, заброшенной в стартовой двадцатиминутке, стал нападающий Маркус Нильссон. В роли его ассистентов стали Клас Дальбек и Фредрик Хендемарк. Сборная России, ворота которой защищает Александр Самонов, пропустила на первой минуте во втором матче подряд.

Напомним, Россия проиграла первый матч Шведских игр, уступив Финляндии со счетом 0:3. Все три шайбы побывали в российских воротах в стартовые семь минут матча. Шведы, напротив, начали выступление на турнире с победы, обыграв сборную Чехии со счетом 2:1.