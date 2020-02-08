Российский лыжник Александр Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира. Сегодня он завоевал бронзовую медаль спринтерской гонки на этапе в Фалуне (Швеция), благодаря чему его отрыв от второго места увеличился до 295 очков.

После 22 гонок Большунов имеет в своем активе 1517 очков. Идущий на втором месте норвежец Йоханнес Клэбо соревнования в Фалуне пропускает, у него 1222 очка. Замыкает тройку лидеров еще один россиянин Сергей Устюгов (864).

Напомним, Клэбо не выступает в Фалуне из-за перелома пальца. Он получил травму, случайно ударившись рукой об игровой автомат.

Устюгов принимал участие в сегодняшнем спринте, но не смог пробиться в полуфинальную стадию.