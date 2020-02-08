Российская фигуристка Камила Валиева выступит в финале Кубка России, который будет проходить в Великом Новгороде в период с 18 по 22 февраля.

Валиева отметила, что примет участие в соревнованиях несмотря на то, что до юниорского чемпионата мира в Таллине осталось не так много времени.

«Мы с тренерами решили, что я выступлю еще в финале Кубка России, потому что в этом сезоне по определенным причинам у меня было не так много турниров», – сказала Валиева, слова которой приводит ФФККР.

Напомним, накануне спортсменка одержала победу на первенстве России в Саранске, исполнив два четверных тулупа в произвольной программе. Она гарантировала себе попадание в команду на юниорский чемпионат мира, который состоится в начале марта в Эстонии.