Российские биатлонисты остались без медалей по итогам мужской спринтерской гонки на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Победу одержал представитель Норвегии Эндре Стремсхайм, преодолевший дистанцию за 24 минуты 35,2 секунды.

Он допустил один промах на втором огневом рубеже. Второе место занял француз Мартен Перрия Буттони, проигравший меньше секунды с чистой стрельбой. Замкнул тройку лидеров немец Лукас Фрацшер, также не допустивший ошибок на рубежах.

Лучшим из россиян стал Алексей Слепов, проигравший 46,6 секунды при одном штрафном круге. Кирилл Стрельцов, претендующий на попадание в команду на чемпионат мира, стал 15-м. Семен Сучилов замкнул топ-20, допустив три неточных выстрела. Василий Томшин и Ильназ Мухаметдзянов заняли 24-е и 25-е места соответственно, Вадим Филимонов стал 65-м. С одним промахом он отстал от лидера почти на три минуты.