Сборная Швеции обыгрывает Россию со счетом 3:0 после второго периода матча Евротура. Игра проходит в Стокгольме на стадионе «Эрикссон Глоб-Арена».

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Счет был открыт еще в стартовой двадцатиминутке, на 46-й секунде встречи Маркус Нильссон с передач Класа Дальбека и Фредрика Хендемарка отправил шайбу в ворота Александра Самонова. Во втором периоде шведы удвоили своё преимущество, затем довели счет до разгромного. Авторами забитых голов стали Самуэль Сагемо и Эмиль Сюльвегорд.

В концовке периода сборная России отправила ответную шайбу в ворота шведов, однако бригада арбитров не засчитала гол.